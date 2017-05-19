Депутат Госдумы России Валуев торжественно открыл скамейку с видом на Крым

На смотровой площадке Таманского полуострова в России депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев открыл скамейку с официальным логотипом Крымского моста. С этого места открывается панорамный вид на стройку, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Это интересная идея – поставить на смотровой площадке такую скамейку, яркую и оригинальную. Уверен, что уже скоро в соцсетях появятся тысячи фотографий, сделанных на этой лавке на фоне строящегося моста», – сказал Николай Валуев.

Конструкция скамейки включает спинку в форме судоходной арки, длина лавки – около пяти метров, высота – один метр, вес – около 500 килограммов, скамейку установили на бетонное основание, сообщили в инфоцентре.

«Сейчас начнется лето, и сюда будут приезжать уже не десятки, а сотни туристов. Ведь многие едут специально: сворачивают с федеральной трассы и заезжают к нам в Тамань, только чтобы увидеть эту грандиозную стройку своими глазами. Безусловно, эта скамейка станет еще одним украшением станицы и символом этого исторического события», – считает заместитель главы администрации Таманского сельского поселения Константин Алклычев.

Инициаторы идеи обещают в скором времени установить аналогичную скамейку на крымском берегу.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.