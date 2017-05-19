Правозащитники просят Верховный суд России отменить запрет «Свидетелей Иеговы»

Европейский форум за свободу вероисповедания и организация «Права человека без границ» обратились в Верховный суд России с просьбой отменить решение о запрете «Свидетелей Иеговы». Об этом говорится в совместном пресс-релизе организаций, сообщает Радио Свобода.

Правозащитники также обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом к «прозрачному диалогу».

Решение российского суда о признании «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией является «очевидно сфабрикованным», считают правозащитники. Они отмечают, что судебное решение не только нарушает основные права человека, но и увеличивает риск произвольного судебного преследования граждан.

В России насчитывается 170 тысяч последователей «Свидетелей Иеговы». 20 апреля Верховный суд России признал экстремистcкой и запретил деятельность организации. В Евросоюзе утверждают, что религиозная группа должна иметь право на свободу собраний, которое гарантирует Конституция и международные обязательства России в области прав человека.