В Крыму сообщают о визите на полуостров гражданки США Шэрон Теннисон, которая является главой общественной организации «Центр инициатив граждан» и имеет давнюю историю отношений с Россией.

Как сообщает 19 мая «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ», Шэрон Теннисон вместе с группой граждан США 17 мая посетила детский центр «Артек» и посетила «Крымский федеральный университет».

«Мне посчастливилось следить за изменениями в России на протяжении последних 16 лет, и хочу отметить, что в каждом российском городе я вижу позитивные изменения. В Крыму тоже есть изменения к лучшему. В Симферополе, где я была 9 месяцев назад, такие изменения видны», – цитирует Теннисон российское агентство новостей «Крым».

Комментариев украинского МИД по поводу приезда американских граждан на полуостров на данный момент нет.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Шерон Теннисон в своих мемуарах сообщает, что давно знакома с Владимиром Путиным и является его «апологетом». Также, она на протяжении последних двух лет неоднократно посещала оккупированный Крым и готовила публичные отчеты в интересах Москвы на американских ресурсах.