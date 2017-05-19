В России Навальный объявил о раскрытии картеля «повара Путина»

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал итоги нового антикоррупционного расследования в отношении ресторатора Евгения Пригожина, которого называют «повар Путина».

Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) раскрыл картель Пригожина, который, имитируя конкуренцию, получил 23 миллиарда рублей из оборонзаказа, не менее трети которых были похищены, сообщает 19 мая российская редакция Радио Свобода.

22 мая Федеральная антимонопольная служба России должна вынести решение по картелю. В связи с этим Навальный выразил опасение, что ведомство не станет оказывать давление на человека из окружения президента России и сильно смягчит дело, назначив минимальные штрафы или вообще закрыв его.

Алексей Навальный отмечает, что именно Пригожин стоит за нападением на Сергея Мохова – мужа юриста ФБК Любови Соболь, которая участвовала в расследовании так называемого «дела повара».