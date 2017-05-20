В России пионеры призвали восстановить памятник Павлику Морозову

В Московской пионерской организации выступают за восстановление памятника Павлику Морозову.

«Этот памятник должен быть в Москве, потому что памятник увековечивает честного, мужественного ребенка, которого убили за правду. Я думаю, что это абсолютно достойный памятник», – заявил 19 мая координатор совета Московской городской пионерской организации Дмитрий Лебедев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в пятницу с этой инициативой выступила партия «Коммунисты России».

«Сегодня, когда практически все общество осознает полезность и положительный опыт пионерской организации Советского Союза, пора восстановить справедливость и восстановить памятник убитому ребенку, одному из первых пионеров СССР», – заявил глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, заявление которого опубликовано на сайте партии.

Соответствующий запрос Сурайкин направил в мэрию Москвы.

Памятник Павлику Морозову установили в 1948 году на Красной Пресне в Москве по личной инициативе Сталина. В 1991 году памятник снесли.

В советское время Павлика Морозова провозгласили пионером-героем, который боролся с кулачеством и был убит в 1932 году за то, что сообщил властям про антисоветские настроения своего отца и деда.

В 1987 году на Западе вышла книга писателя Юрия Дружникова «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова». Опросив живых свидетелей, автор установил, что вся история Павлика Морозова – советский пропагандистский миф. В том же году Дружников был вынужден эмигрировать из СССР на Запад и умер в США в 2008 году.

19 мая в СССР отмечали день пионерии.