Авиаудары США по сирийским правительственным силам являются нелегальными – МИД России

В России, которая является союзницей сирийского президента Башара аль-Асада, осуждают авиаудары США по конвою сирийских правительственных войск и поддерживаемых Ираном боевиков возле границы Сирии с Иорданией. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Это нелегально, незаконно и является грубейшим нарушением суверенитета Сирийской Арабской Республики», – заявил 19 мая глава МИД России Сергей Лавров.

Воздушные удары США осудили и в Дамаске. Глава сирийской делегации на мирных переговорах в Женеве Башар Даафари назвал это «агрессией против государства».

Наблюдатели за правами человека в Сирии сообщают, что в результате этих ударов погибли 8 бойцов, которые не являются сирийцами.

По сообщению Пентагона, удары нанесли 18 мая после того, как российские силы не смогли удержать конвой от вхождения в район, где союзники международной коалиции под руководством США готовятся к операции против боевиков группировки «Исламское государство».

Чиновники США заявляют, что эти авиаудары являются сигналом президенту Сирии Башару аль-Асаду, чтобы он держал свои силы за пределами района, который согласно американо-российским договоренностям является «безопасной зоной».

Через этот регион идет трасса из Багдада в Дамаск. По этой дороге Иран поставляет оружие сирийским силам.

Эти авиаудары являются первыми против союзных сирийской власти сил после того, как военные США нанесли удары по сирийской военной базе.

В апреле США нанесли удары по сирийской военной базе в ответ на химические атаки в Сирии, ответственность за которые Вашингтон возлагает на Дамаск.