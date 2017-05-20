Американские граждане, посетившие Крым, попали в список сайта «Миротворец»

Группа граждан США, недавно посетивших Крым, попала в список украинского сайта «Миротворец». Об этом говорится в пресс-службе сайта.

В пресс-службе отметили, что «за незаконное пересечение государственной границы Украины, пророссийскую пропаганду и отрицание российской агрессии и аннексии Крыма» в «Чистилище» попали граждане США Энн Райт, Элизабет Мюррей, Шэрон Теннисон, Дебора Палмиери и Кимберли Вейхель.

Накануне в Крыму сообщили о визите на полуостров группы американских граждан. Сообщалось, что группа посетила детский центр «Артек» и «Крымский федеральный университет».

Комментариев украинского МИД по поводу приезда американских граждан на полуостров на данный момент нет.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Одна из членов группы, гражданка США Шерон Теннисон в своих мемуарах сообщала, что давно знакома с Владимиром Путиным и является его «апологетом». Также, она на протяжении последних двух лет неоднократно посещала оккупированный Крым и готовила публичные отчеты в интересах Москвы на американских ресурсах.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

Центр заявляет, что осуществляет фиксацию и безопасное хранение информации об «объектах исследования», в действиях которых есть признаки «преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».