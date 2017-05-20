Подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России полностью перешли на новые бронетранспортеры БТР-82А. Об этом сообщают местные крымские СМИ со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитана первого ранга Вячеслава Трухачева.

«Подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, где штатом предусмотрены бронетранспортеры (БТР), полностью перевооружены на новые БТР-82А. Техника уже принята в эксплуатацию», – заявил Трухачев.

По его словам, на базе бригады в Севастополе с прошлого года функционирует подразделение, в котором механики-водители обучаются управлять новой современной техникой.

«Практическое обучение для стрелков БТР-82А проводят на одном из полигонов боевой подготовки, где морские пехотинцы осваивают не только устройство нового боевого модуля с 30-миллиметровой пушкой, но и на практике обучаются навыкам ведения огня по различным мишеням», – добавил Трухачев.

В начале марта сообщалось, что морская авиация Черноморского флота России пополнилась эскадрильей, вооруженной многофункциональными истребителями Су-30СМ, и освоила комплексы беспилотных летательных аппаратов.



