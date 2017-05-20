Сторожевой корабль Черноморского флота России «Сметливый» провел учение по отражению воздушного нападения противника, выполнив пуск двух зенитных ракет. Об этом в комментарии ТАСС сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

«Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» провел плановое одиночное учение по отражению атаки средств воздушного нападения противника. Корабль выполнил пуски двух зенитных ракет комплекса «Волна» и артиллерийскую стрельбу по мишени, имитирующей воздушную цель», – отметил Трухачев.

По его словам, «постановка мишени была обеспечена экипажем противолодочного самолета-амфибии Бе-12 Морской авиации Черноморского флота России».

Раньше в рамках учений на полигонах в Черном море, корабли бригады ракетных катеров Черноморского флота России нанесли артиллерийский удар по морским и воздушным целям.

В начале апреля Черноморский флот России провел артиллерийские стрельбы в море.

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