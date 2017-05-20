В воскресенье, 21 мая, в Севастополе выпадет до 200% месячной нормы осадков. Об этом крымскому агентству сообщают «РИА новости Крым» сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье Крымский полуостров окажется практически в центре малоподвижной черноморской циклонической депрессии, чрезмерно насыщенной морской влагой. В ближайшие сутки на город прольется как минимум 150-200% месячной нормы осадков», – отметилТишковец.

По его словам, осадки интенсивностью более 30 мм за сутки в Севастополе в мае случаются не чаще одного раза в столетие.

В российском МЧС по Крыму призвали жителей полуострова соблюдать правила безопасности: плотно закрыть окна, ограничить выход из зданий, по возможности находиться в помещениях; на улице следует держаться подальше от линий электропередач, крупных деревьев, не следует парковать рядом с ними машины.



