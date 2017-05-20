В Киеве проходит Фестиваль крымскотатарской культуры

В Американском доме в Киеве 20 мая проходит Фестиваль крымскотатарской культуры. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В ходе мероприятия прошли различные выставки, мастер-классы по рисованию хной, плетением тамги, изготовлению феса, и гончарному искусству..

Также прошел концерт детского творческого коллектива «Крымская семья» и ансамбля «BaDeM».

В рамках фестиваля проходит дискуссия на тему «Историческая память как фактор крымскотатарской культуры», организатором которой выступают Крым.Реалии. В дискуссии принимают участие историки, журналисты, эксперты и деятели культуры.

Вечером запланирован Фестиваль документального кино о Крыме, в рамках которого покажут фильмы «Крым. Непокоренный», «Крым. Победителей не судят», Джамала.UA» и «Крым. Как это было».