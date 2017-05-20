В Севастополе вина «Массандры» продают по высокой цене в качестве винного напитка

Продукцию винзавода «Массандра» в супермаркетах Севастополя продают как винный напиток. Из-за этого классические вина сильно выросли в цене. Об этом 20 мая сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В прошлом году российские власти предлагали предоставить продукции «Массандры» статус «вина с защищенным географическим указанием». Такая маркировка подтвердила бы, что виноград для производства растет именно в Крыму, и дала бы право на сохранение технологии. Но очевидцы сообщают, что в супермаркетах и сейчас продают продукцию «Массандры» с надписью «винный напиток».

Отмечается, что цена его в среднем на 100-200 рублей (примерно 50-100 гривен – КР) выше, чем на остальные крымские марки, которые продолжают выпуск продукции на полуострове.

Раньше руководство завода объясняло рост цен тем, что акцизы на винные напитки в России в 50 раз дороже, чем на вино.

В мае этого года крымская «Массандра» начала выпуск собственного «шампанского». Старт продаж приурочили к началу туристического сезона 2017.