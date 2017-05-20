Крымский.Пармезан: Без пляжей, виз и соцсетей

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 20 мая Павел Казарин, Сергей Мокрушин и Александр Янковский обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Почему никто не готовит крымские пляжи к сезону, почему безвизовый режим захватывает крымчан и кто пострадал в Украине от запрета российских соцсетей? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.