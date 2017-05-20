В результате теракта в Ираке погибли более 35 человек

Власти Ирака сообщили, что 20 мая из-за взрывов смертников на контрольно-пропускных пунктах в Багдаде и на юге Ирака погибли не менее 35 человек, десятки людей были ранены. Об этом сообщает Радіо Свобода.

В Багдаде боевики-смертники атаковали КПП в южной части города Абу-Дшир – погибли 24 человека, ранения получили около 20 человек .

Как передает агентство France-Presse, силы безопасности убили одного из нападавших, а другой взорвал бомбу, заложенную в автомобиле.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку.

В то же время на юге Ирака боевик-смертник взорвал автомобиль на контрольно-пропускном пункте в пригороде Басры. В результате взрыва погибли 11 человек, около 30 ранены.

По данным силовиков, еще один боевик был убит, когда покинул другую машину с взрывчаткой. Исламисты, которые также взяли ответственность за взрыв на юге Ирака, заявили, что «успешно взорвали около Басры обе бомбы».

Исламисты захватили значительные территории к северу и западу от Багдада в 2014 году, но иракские войска, поддерживаемые авиацией США из-под контроля джихадистов районы, которые ранее потеряли.