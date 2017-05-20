«Musafir vaqtı»: Воспоминания очевидцев депортации

В эфире проекта «Musafir vaqtı» говорят о трагической дате 18 мая. В сегодняшнем выпуске очевидцы депортации 1944 года, вспоминают страшный день в истории крымскотатарского народа. Это три истории, прослушав которые, возникает множество вопросов. В эти же годы были депортированы греки, болгары, венгры, чеченцы, калмыки и турки. Все попытки крымских татар в советское время вернуться на родину были безуспешны. Массово они начали переселяться в Крым начиная с 1989 года.

Автор программы – Халисе Зинедин.

Время эфира: 18:40 – 18:50. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.