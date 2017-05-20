В Крыму презентовали сборник исторических названий населенных пунктов полуострова. Об этом говорится в сюжете телерадиокомпании «Крым» .

«Он (сборник – КР) будет интересен не только любителям истории, но и представителям власти в решении отдельных проблем реабилитированных граждан», – говорится в сообщении.

Сообщается, что первый тираж справочника составил тысячу экземпляров, но в будущем тираж будет увеличен. Справочник исторических названий населенных пунктов Крыма будет доступен в электронной версии в сети Интернет.

Раньше сообщалось, что в Киеве анонсируют презентацию книги об аннексии Крыма в 2014 году. Организаторы заявляют, что презентация состоится в рамках Книжного Арсенала. Участники мероприятия смогут пообщаться с автором и героями этой книги.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».