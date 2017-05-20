Афганистан: в результате нападения на банк двое полицейских погибли, более 30 человек ранены

В результате нападения боевиков в полицейской форме на банк в юго-восточной провинции Афганистана Пактия 20 мая погибло двое милиционеров, 31 человек был ранен. По данным местных чиновников, злоумышленники атаковали отделение «Банка Кабула» в административном центре провинции Гардезе.

Сообщается, что нападавших было трое, все они убиты силами безопасности. Раненые люди находятся в больнице.

Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

Это не первый случай, когда отделение «Банка Кабула» атакуют боевики.

Вооруженные группировки «Талибан» и «Исламское государство» часто совершают нападения в Афганистане, в частности на финансовые учреждения, где госслужащие получают зарплату.