Над парком львов «Тайган» в Крыму подняли украинский флаг

Над зданием администрации парка львов «Тайган» в аннексированном Крыму подняли двенадцать флагов разных государств, в том числе – Украины. Об этом 20 мая Крым.Реалии сообщил собственник сафари-парка Олег Зубков.

По словам бизнесмена, таким образом он решил продемонстрировать географию питомцев сафари-парка.

«Теперь в парке львов «Тайган» развеваются флаги двенадцати государств, откуда в разное время к нам были ввезены животные. Теперь лишь вспоминаю времена, когда ввозить животных было возможно со всего мира, сейчас это делать крайне сложно из-за санкций и других препон, создаваемых мне крымской властью», – прокомментировал Олег Зубков.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В период блэкаута в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Власти тогда заявили, что животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 156 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Сафари-парк «Тайган» в Белогорске – это самый большой в Европе питомник различных пород львов и других видов животных на территории 32 гектаров, основанный крымским бизнесменом Олегом Зубковым. В парке проживают более 70 львов. Всего в зоологических парках Зубкова содержатся три с половиной тысячи разных животных и птиц.