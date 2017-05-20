Поклонская предложила проверить на коррупцию фонд Навального и Transparency International

Экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, а также российского отделения международной организации Transparency International. Об этом Поклонская заявила в интервью Rambler News Service.

На вопрос, считает ли она эти организации своими союзниками в борьбе с коррупцией, Поклонская ответила, что «информацию нельзя не принимать только лишь потому, что какие-либо организации заполитизированы» и каких-либо черных списков источников у нее нет. «Но, может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», – добавила она.

По мнению Поклонской, работа таких организаций напоминает пиар-ход и может угрожать спокойствию и благополучию страны.

«Нельзя будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию – даже коррупционную – для своих нечистых целей. Но если информация поступит официально на мое имя, в том числе от ФБК, конечно же, я в установленном порядке ее рассмотрю», – заявила Поклонская.

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального заявили, что готовы к любым дополнительным проверкам, поскольку фонду «нечего скрывать». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказала глава юридического отдела ФБК Любовь Соболь.

Заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов, в свою очередь, анонсировал расследование в отношении Натальи Поклонской. Об этом Шуманов написал в Фейсбуке в ответ на предложение Поклонской проверить организацию на коррупцию.