В России заявляют о подаче иска в ВТО из-за украинских санкций

Россия подала во Всемирную торговую организацию запрос на проведение консультаций в связи с ограничениями со стороны Украины, заявил российский министр экономики Максим Орешкин.

По его словам, иск касается нарушения базовых соглашений ВТО.

«Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми начиная с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину», – сказал Орешкин.

«Число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права», – подчеркнул российский министр.

Он отметил, что речь идет, в частности, о запрете на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, вино-водочных изделий, оборудовании для железных дорог, удобрений и многих других товаров, а также об операциях с украинской валютой, запрете на аккредитацию журналистов российских новостных агентств и других СМИ.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал указ о введении обновленных санкций в отношении физических и юридических лиц из России в связи с агрессией России против Украины и поддержкой ею сепаратизма на украинском территориях.