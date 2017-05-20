В Одессе представители Вооруженных Сил Великобритании провели для украинских военных моряков семинар по стратегическим коммуникациям и информационному обеспечению. В мероприятии участвовали представители командования ВМС ВС Украины и часть личного состава, который примет участие в украинско-американских учениях «Си Бриз – 2017». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко во время семинара поблагодарил британскую сторону «за поддержку украинских ВМС, которая особо ощутима в период после передислокации с территории временно оккупированного Российской Федерацией Крыма». Воронченко также выразил надежду, что семинар «станет реальным шагом на пути совершенствования как внутренних, так и внешних коммуникаций, что, в конце концов, будет способствовать укреплению ВМС ВС Украины, обеспечению безопасности на морском направлении».

Участники семинара ознакомились с сущностью стратегических коммуникаций, получили практические советы, приняли участие в тренингах по информационному обеспечению, добавили в пресс-службе украинского оборонного ведомства.