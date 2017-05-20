Цеголко: Германия готова активизировать «нормандский формат»

В Администрации президента Украины заявляют, что Германия готова активизировать работу «нормандского формата» и выступает за более активное привлечение стран «Группы семи» к поддержке украинских реформ. Об этом по итогам встречи президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Как написал он на своей странице в Фейсбуке, «плодотворные переговоры прошли в очень дружеской атмосфере».

Сегодняшние переговоры с Меркель длились более двух с половиной часов. Среди прочего, как сообщалось перед встречей, стороны планировали обсудить ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Также, как отмечала Меркель, она собиралась проинформировать Порошенко о своей встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась в начале мая.

В так называемом «нормандском формате» проходят переговоры об урегулировании ситуации на части востока Украины. Последняя встреча глав государств в «нормандском формате» – Украины, Германии, Франции и России – состоялась осенью прошлого года.