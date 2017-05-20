Херсонес зачислили в топ-10 самых популярных музеев регионов России

Российское аналитическое агентство «ТурСтат» включило музей-заповедник «Херсонес Таврический» в аннексированном Севастополе в рейтинг топ-10 самых популярных музеев соседней России. Херсонес оказался на 4 месте рейтинга. По данным агенства, за 2016 год музей посетило 1,1 миллиона туристов, что якобы более чем в два раза больше, чем в 2015 году.

Первое месте рейтинге занял Казанский Кремль с 2,8 миллионами посетителей за год.

Аннексированный Севастополя оказался на 4 месте в рейтинге самых «музейных» городов регионов соседней России, составленном тем же агенством.

После аннексии Крыма в 2014 году Херсонес испытывают затруднения с международной поддержкой музейных объектов, а также научным и культурным обменом с зарубежными странами.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».