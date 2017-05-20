Саудовская Аравия и США подписали соглашения на более чем 350 млрд долларов

США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений на общую сумму 350 млрд долларов в ходе визита президента Дональда Трампа в Эр-Рияд, который обе страны назвали историческим.

Как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Эр-Рияде, соглашения – в том числе военная сделка на сумму более 110 млрд долларов – подписаны на общую сумму более 350 млрд долларов, в то время как министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль Джубейр сказал, что соглашения заключены на более чем 380 млрд долларов.

Адель аль-Джубейр назвал визит Трампа началом «поворотного момента» в отношениях между США и арабским и исламским миром. По его словам, обе страны подписали «стратегическую декларацию», которая приведет к сотрудничеству в борьбе с экстремизмом и терроризмом при строительстве «оборонной архитектуры региона».

Тиллерсон и Адель аль-Джубейр отметили, что многие из этих соглашений будут реализовываться в течение 10 лет и в результате будут созданы «сотни тысяч рабочих мест».

Двусторонние отношения ранее были напряженными из-за сближения бывшего президента США Барака Обамы с Ираном, региональным соперником Саудовской Аравии.

Президенту США Дональду Трампу вручили высшую награду Саудовской Аравии – орден имени короля Абдель Азиза, основателя правящей династии. Награду Трампу вручил нынешний король Салман. Трамп надеется улучшить отношения с Саудовской Аравией, снизив приоритетность вопросов прав человека в двусторонних отношениях и сосредоточившись на борьбе с терроризмом.

Эр-Рияд стал исходным пунктом первого зарубежного турне Трампа.