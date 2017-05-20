Россия разместила в Крыму 6 ядерных боеголовок – Джемилев

Кремль превратил аннексированный Крым военную базу. Поэтому возвращать полуостров военным путем крайне опасно. Об этом в интервью UA.TV заявил национальный лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

«Крым сейчас превратили в такую военную базу, у нас даже есть информация, что сейчас там 6 ядерных боеголовок. Поэтому разворачивать военные действия там очень опасно», – заявил Джемилев.

По его словам, военные действия на территории полуострова могут привести к этническим чисткам, как это было в свое время в Чечне.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».