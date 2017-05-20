Порошенко о переговорах с Меркель: обсуждали, как мотивировать Россию выполнять Минские соглашения

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждался сценарий мотивации для России выполнять Минские соглашения.

«Значительная часть времени была посвящена скоординированным действиям по имплементации Минских соглашений. Констатировано, что Россия не выполняет Минские договоренности и нам нужно разработать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала, в первую очередь по компоненту безопасности», – сказал Порошенко по итогам официального визита в Германию.

По его словам, Киев располагает поддержкой Германии в том, что в Украине должен «быть мир и оккупация должна завершиться».

«Кроме того, мы договорились, что если Минские договоренности не будут выполняться, то с высокой вероятностью санкции Евросоюза будут продлены. Очень важно, что эта встреча состоялась накануне саммита «Группы семи», – подчеркнул Порошенко.

Россия результатов этих переговоров пока не комментировала.

После российской аннексии Крыма на Донбассе начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов и невыполнении Минских соглашений, направленных на урегулирование ситуации на Донбассе.

Кремль отвергает эти обвинения. По Минским договоренностям Москва заявляет, что является лишь гарантом их исполнения, но не стороной и не имеет никаких обязательств по ним.

США, ЕС и другие страны ввели против России санкции за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. По данным ООН, в результате боевых действий на Донбассе погибли около 10 тысяч человек.