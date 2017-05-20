Тиллерсон: США надеются, что Роухани заморозит ракетную программу Ирана

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду, что вновь избранный президент Ирана Хасан Роухани наконец заморозит ракетную программу страны и покончит с «террористической сетью».

Об этом он сказал, выступая 20 мая в Эр-Рияде на совместной пресс-конференции с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.

Тиллерсон также заявил, что Вашингтон намерен активизировать усилия по сдерживанию Тегерана в Сирии и Йемене. В этих странах США и Иран поддерживают противоположные стороны вооруженных конфликтов.

Роухани способен изменить отношения Ирана с остальным миром, если захочет этого, подчеркнул госсекретарь.

Адель аль-Джубейр, со своей стороны, заявил, что президентские выборы в Иране – это внутреннее дело страны, и призвал Тегеран выполнять резолюции ООН, касающиеся его ракетной программы.

Рекс Тиллерсон сопровождает президента США Дональда Трампа в его первом заграничном турне в качестве главы государства.