В Симферополе проведут забег ко дню памяти жертв СПИДа

В Симферополе 21 мая пройдет забег под лозунгом «СТОП ВИЧ/СПИД!», приуроченный ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Минобраза аннексированного Крыма.

«21 мая в 11.00 в парке им. Ю.А.Гагарина министерством планируется проведение забега под общим лозунгом «СТОП ВИЧ/СПИД!» – сказано в сообщении.

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».