Главный врач севастопольского противотуберкулезного диспансера Василий Синцов утверждает, что многие приехавшие из Донецкой и Луганской областей больны открытой формой туберкулеза.

Выступая на пресс-конференции, в канун Всемирного дня памяти жертв СПИДа, Синцов сообщил, что в 2016 году из 200 заболевших 20 составили переселенцы из Донбасса.

По словам Синцова, несколько тысяч переселенцев обследовали на туберкулез в обязательном порядке – согласно требованиям российской Федеральной миграционной службы.

Врач рассказал, что возбудитель туберкулеза живет в организме каждого взрослого человека, но активизируется только при ослаблении иммунитета. Этому часто способствует ухудшение условий жизни – плохое питание, антисанитария, что не редкость в условиях вооруженного конфликта.

Ранее в Крыму сообщали о большом количестве детей, инфицированных туберкулезом. По словам заведующего кафедрой пульмонологии и фтизиатрии Крымской медицинской академии Крымского федерального университета, профессора Михаила Гришина, 78% школьников старших классов инфицированы.

В сентябре 2016 года главный внештатный специалист-фтизиатр крымского министерства здравоохранения, подконтрольного Москве, Лилия Мамотенко утверждала, что показатели по заболеваемости туберкулеззом в Крыму продолжают оставаться на высоком уровне, на полуострове отмечается рост распространения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией.