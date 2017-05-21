В Крыму нет дефицита электричества – российский чиновник

В настоящее время в аннексированном Крыму нет дефицита электроэнергии. Об этом журналистам в субботу, 20 мая, заявил первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер, сообщает РИА Крым.

«Сейчас нет дефицита, но для необходимости гарантированного снабжения всех потребителей Крыма рассматривается, в том числе, вариант строительства дополнительной локальной генерации», – сказал он.

По словам Текслера, одна их возможных площадок для дополнительной генерации в Крыму – Саки (Сакская ТЭЦ – КР).

«Есть задача электрификации на железной дороге, которая появилась после всех решений, связанных со строительством тепловых станций (Симферопольской и Севастопольской ТЭС – КР). Есть ряд других решений, направленных на рост экономики Крыма. Эта потребность обоснована. Готовится нормативно-правовая база для принятия такого решения», – добавил он.

На днях в «Крымэнерго» обнародовали график плановых отключений на июнь. Согласно графику, электроэнергию планируют выключать практически во всех районах аннексированного полуострова.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.