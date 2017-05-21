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Сергей Жадан выиграл премию Василия Стуса

Сергей Жадан, архивное фото

Украинский писатель Сергей Жадан стал лауреатом премии Василия Стуса 2017 года. Об этом говорится на странице Киево-Могилянской бизнес школы в Фейсбуке.

«Лауреатом за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции стал Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, переводчик, общественный активист», – говорится в сообщении.

Премия имени Василия Стуса основана в 1989 году Украинской ассоциацией независимой творческой интеллигенции и впервые вручалась во Львове. За 25 лет ею отметили различных общественных деятелей, среди которых, в частности: правозащитник Евгений Захаров, историк Владимир Вятрович, языковед Лариса Масенко, религиовед и бывший диссидент Мирослав Маринович, кобзарь Тарас Компаниченко, певица Мария Бурмака и заслуженный врач Украины Ольга Богомолец.

В 2016 году лауреатом премии Василия Стуса стала президент общественной организации «Форум издателей» Александра Коваль.

Премию вручают за вклад в украинскую культуру и активную гражданскую позицию.

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