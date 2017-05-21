В росийском МЧС Крыма лесопожарную обстановку на полуострове отслеживают с помощью беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Для проведения мониторинга с воздуха задействованы беспилотные летательные аппараты «Фантом-2», с помощью которых проводятся регулярные облеты труднодоступной горной местности с целью разведки лесопожарной обстановки и своевременного выявления очагов возгорания. В случае обнаружения очага пожара авиационная техника, которая оснащена водосливными устройствами объемом до 5 тонн воды, будет задействована для его тушения», – отметили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

В начале мая крымчан предупредили о высокой пожарной опасности. В российском МЧС по Крыму заявили, что в этот период высокой пожарной опасности запрещено разводить костры, использовать мангалы и пиротехнику, бросать горящие спички и выжигать траву под деревьями и на полянах.​