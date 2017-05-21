Слова представителя Transparency о Поклонской являются шантажом – российский депутат

Вице-спикер Госдумы России Владимир Васильев расценил как шантаж и угрозу высказывание заместителя гендиректора российского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International о намерении экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской проверить организацию на причастность к коррупции. Об этом 21 мая сообщает ТАСС.

«Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы, и могут быть оценены как шантаж. Если у депутата есть вопросы к деятельности какой-либо организации, он вправе инициировать расследование. Это его полномочия, которые защищены законом России», – заявил Васильев.

Накануне экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального заявили, что готовы к любым дополнительным проверкам, поскольку фонду «нечего скрывать». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказала глава юридического отдела ФБК Любовь Соболь.

После этого гендиректор российского отделения Transparency International Илья Шуманов заявил о намерении заняться расследованием деятельности Поклонской.



