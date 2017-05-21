Жителя Севастополя приговорили к 14 годам колонии за изнасилование несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю управления Следкома по Севастополю.

«Следствием и судом установлено, что днем 15 марта 2016 года мужчина познакомился на улице с 12-летним мальчиком. Напоив его алкоголем, злоумышленник завел ребенка в безлюдное место на территории парко-мемориального комплекса «Малахов Курган», где совершил в отношении несовершеннолетнего иные действия сексуального характера. Мальчик смог вырваться и обратиться за помощью к прохожим, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что «подозреваемым в совершении преступления оказался 34-летний безработный житель Севастополя, ведущий асоциальный образ жизни, ранее привлекавшийся к уголовное ответственности за оскорбление представителя власти».

Приговором суда мужчину приговорили к наказанию в виде 14 лет и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строго режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год. Также по отбытию срока он лишен права занимать должности, связанные с взаимодействием с несовершеннолетними, сроком на 3 года.