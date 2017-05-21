Военные Ирака сообщили об освобождении части западного Мосула

Представители иракского военного командования сообщают, что территория, контролируемая боевиками группировки «Исламское государство» в западном Мосуле, сокращена до восьми квадратных километров, но этот район включает в себя исторический Старый город, где ожидаются тяжелые бои. Об этом 21 мая сообщает Радіо Свобода.

Местные СМИ сообщают, что военизированная группировка теперь сосредоточена в трех кварталах Мосула – Аль-шкаф, Аль-Зинджиджи и Старый город. Районы расположены вдоль западного берега реки Тигр.

Нынешнее наступление направлено на захват густонаселенного Старого города с узкими улицами, где, по оценкам, находятся 500 боевиков «Исламского государства», которые используют гражданское население в качестве прикрытия.

Выступая на региональных собраниях Всемирного экономического форума в Иордании 20 мая, иракский президент Масум выразил надежду, что Мосул будет полностью освобожден «в ближайшие дни».

Иракские силы при поддержке США и авиации коалиции в октябре 2016 года начали борьбу за освобождение Мосула – последнего крупного центра экстремистов «Исламского государства» в Ираке. Восточную часть отвоевали в начале этого года, после чего войска столкнулись с сильным сопротивлением в более густонаселенном западном Мосуле.

Организация Объединенных Наций 18 мая заявила, что более 200 тысяч беженцев могут оставить Мосул, поскольку борьба усиливается.