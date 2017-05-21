В Симферополе прошел масштабный рейд по борьбе со стихийной торговлей – власти

В Симферополе 20 мая прошел масштабный рейд по борьбе со стихийной торговлей. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

Отмечается, что во время мероприятия были «зачищены» Центральный рынок Симферополя, и подземные переходы в районе Куйбышевского рынка и улицы Бородина».

«В отношении ряда лиц, осуществляющих стихийную торговлю, были составлены административные протоколы. За данного рода правонарушение предусмотрена ответственность в виде наложение штрафа до 30 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что «в ходе рейдового мероприятия были выявлены навалы мусора и факты размещения товара вне пределов установленных торговых точек. По указанным правонарушениям в отношении виновных лиц также были составлены административные протоколы».

С начала 2017 года в Симферополе за стихийную торговлю выписаны штрафы на общую сумму 2 млн 46 тысяч рублей.

10 февраля состоялось заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории муниципалитетов Крыма. На нем российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ликвидация несанкционированной торговли – это хороший способ пополнения бюджетов населенных пунктов полуострова, и эту практику нужно развивать.