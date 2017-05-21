Крым и Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве

В подконтрольном Кремлю министерстве финансов Крыма подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве с Республикой Башкортостан соседней России. Об этом сообщили в пресс-службе крымского министерства.

«Соглашение подписано в целях обеспечения реализации основных направлений единой финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории республик, исходя из стремления к укреплению сотрудничества в области управления государственными финансами», – заявила Кивико.

Она добавила, что «данное соглашение готовилось в соответствии с Соглашением между Башкортостаном и Крымом о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».