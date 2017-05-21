В Украине почтили память жертв политический репрессий

В Украине 21 мая почтили память жертв политических репрессий. В Киеве траурные мероприятия с участием президента Петра Порошенко состоялись в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы». Об этом сообщает Радіо Свобода.

По информации украинского президента, Петр Порошенко вместе с женой возложили цветы к Братской могиле и к памятному знаку польских захоронений, установили лампады у центрального монумента Мемориала.

Участники церемонии почтили минутой молчания память жертв политических репрессий.

В церемонии также приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, вице-премьер Геннадий Зубко, члены украинского правительства, председатель Киевской облгосадминистрации Александр Горган, а также представители дипломатических миссий и украинской общественности.

«Быковнянские могилы» – место захоронения жертв политических репрессий 1937-1941 годов. Во времена сталинских репрессий здесь был объект специального назначения НКВД и происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных граждан.

Количество похороненных в Быковнянском лесу окончательно не установлено, по мнению историков, оно может насчитывать от 20 до 100 тысяч человек. В Быковнянском лесу похоронены писатели Михаил Семенко, Майк Йохансен, Вероника Черняховская, художники Михаил Бойчук, Николай Касперович, академики Федор Козубовский, Петр Супруненко, митрополит УАПЦ Василий Липкивский и десятки тысяч других жертв «Большого террора».