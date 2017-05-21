В крымских горах спасли 8 человек – МЧС

Вечером 20 мая из горно-лесной зоны в Крыму эвакуировали 8 человек. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«Поступила информация о том, что на спуске с Долгоруковской яйлы автомобили марки Kia Sportage, а также Volkswagen Tiguan съехали с дороги на травянистый склон и самостоятельно вернуться на грунтовую дорогу не могут. В автомобилях находилось 8 человек, из которых четверо – несовершеннолетние. Требуется помощь в поиске и эвакуации из горно –лесной зоны», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что «спустя полтора часа пострадавших обнаружили на западном склоне горы Тырке, на высоте 1278 метров. Аварийные работы проводились еще почти 4 часа».

Раньше сообщалось, что группы крымских спасателей проводят профилактические рейды по безопасности туристического отдыха в горно-лесной зоне полуострова.

Отмечается, что во время патрулирования с группами туристов проводят профилактические беседы по пожаробезопасности и мерам предосторожности при прохождении туристического маршрута. В ходе бесед туристам сообщаются также телефоны, по которым они могут воспользоваться в случае необходимости, с вручением памяток.