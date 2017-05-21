В соцсетях со всего мира собирают поздравления для политзаключенного Николая Карпюка

Российский адвокат Илья Новиков призвал всех желающих написать поздравление с Днем рождения украинскому политзаключенному Николаю Карпюку. Об этом Новиков сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня день рождения Николая Карпюка. Завтра я еду во Владимирский централ. Кто хочет поздравить его – пишите в комментариях», – написал Новиков.

На данный момент поздравление Карпюку написали более 50 человек из Украины и других стран мира.

«Вітаю з днем народження! Боротьба буде тривати поки до України не повернуться усі політв'язні Кремля. Тримайтесь хлопці. За вами правда», – написала в комментарии Анна Доля из Люксембурга.

В тоже время Ирина Красносельская из Германии пожелала Карпюку веры в победу. Она отметила, что «правда никогда не побеждает, но ее противники вымирают».

К поздравлениям присоединились также родственники других украинцев, которых удерживают в российских тюрьмах и украинские политики.

В декабре прошлого года Илья Новиков сообщал, что осужденного в России украинца Николая Карпюка этапируют из Чечни в Владимирскую область России. Но до места назначения Карпюк не доехал и до сегодняшнего дня его местоположение было неизвестно.

26 мая суд в Чечне приговорил Николая Карпюка до 22,5 лет лишения свободы, еще одного украинца Станислава Клыха – до 20 лет заключения. В октябре Верховный суд России отклонил апелляцию Клыха и Карпюка на вынесенный им приговор.

Коллегия присяжных в Верховном суде Чечни 19 мая признала украинцев виновными в участии в боевых действиях против российских правительственных войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, гибели и ранении нескольких десятков российских солдат.

Защита Карпюка и Клыха настаивала на снятии обвинений в связи с истечением срока давности по всем инкриминируемым статьям. Адвокаты требовали прекратить преследование украинцев.

Карпюк и Клых отрицают свою вину и заявляют, что никогда не были в Чечне, были захвачены российскими силовиками незаконно, а показания и признания были получены российским следствием под пытками.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Клых и Карпюк стали жертвами «пародии на правосудие».