В «Единой России» призвали Transparency International уволить представителя российского отделения

Первый заместитель руководителя партии «Единая Россия» в российской Госдуме Андрей Исаев призвал руководство международной антикоррупционной организации Transparency International принять решение об увольнении заместителя гендиректора российского отделения Ильи Шуманова. Об этом 21 мая сообщает ТАСС.

«Господин Шуманов, на мой взгляд, ведет себя совершенно неадекватно. Было бы правильно, и я бы порекомендовал сделать это руководству Transparency International, снять его с должности как можно быстрее, чтобы организация могла сохранить свое лицо», – заявил Исаев.

Накануне экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального заявили, что готовы к любым дополнительным проверкам, поскольку фонду «нечего скрывать». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказала глава юридического отдела ФБК Любовь Соболь.

После этого гендиректор российского отделения Transparency International Илья Шуманов заявил о намерении заняться расследованием деятельности Поклонской. В то же время вице-спикер Госдумы России Владимир Васильев расценил высказывание Шуманова как шантаж и угрозу.