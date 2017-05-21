В Керчи открыли Аллею городов-побратимов – власти

В Керчи открыли Аллею городов-побратимов и подписали соглашение о побратимских отношениях с Владикавказом. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Керчи.

«Впервые в истории города разбита необычная аллея – Аллея городов-побратимов. Сегодня мы проводим акцию «Мы вместе!», в рамках которой все вместе заложим ростки будущих братских отношений с городами-побратимами России, а также Ближнего и Дальнего зарубежья», – отметили в пресс-службе.

Раньше сообщалось, что подконтрольное Кремлю министерство финансов Крыма подписало соглашение о сотрудничестве с Республикой Башкортостан соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».