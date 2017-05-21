Турецкая полиция убила двух боевиков группировки «Исламское государство»

Полиция Анкары сообщила об убийстве двух членов группировки «Исламское государство», которые, как полагают правоохранители, планировали нападение в столице Турции. Об этом 21 мая сообщает Радіо Свобода.

Двое подозреваемых были убиты в их резиденции в одном из районов Анкары в ходе полицейской операции в результате перестрелки с офицерами, сообщает информационное агентство Anadolu.

Полицейская операция была осуществлена на основе показаний подозреваемого азербайджанца, члена группировки «Исламское государство», задержанного в Стамбуле после того, как он якобы отвез на автомобиле двух мужчин в Анкару.

Сообщается, что полиция открыла огонь после того, как подозреваемые сами начали стрелять по правоохранителям.

В течение последних 18 месяцев Турция пострадала от волны атак, в которых обвиняют группировку «Исламское государство» и курдских боевиков, погибли сотни людей в таких городах, как Стамбул, Анкара и юго-восточный город Газиантеп.