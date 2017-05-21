Жителей Симферополя зовут на службу в ряды Росгвардии

Жителей Симферополя зовут на военную службу по контракту в Росгвардию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Приглашаются лица, пребывающие в запасе Вооруженных сил России, а также граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, окончившие государственные или имеющие государственную аккредитацию негосударственные образовательные учреждения высшего образования», – говорится в сообщении.

Раньше сообщалось, что в 2017 году число призывников из Крыма увеличится на 30%.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов, на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан. Там же ранее сообщали, что крымчане несут уголовную ответственность от уклона службы. Например, в прошлом году под суд отдали жителя Ялты, который не согласился служить в армии России и не явился в военкомат по повестке.

В комитете Государственной Думы России по обороне намерены на законодательном уровне повысить призывной возраст россиян до 30 лет. Об этом 23 марта заявил глава оборонного комитета Владимир Шаманов. По его словам, часть российских депутатов полагает, что планка в 27 лет, установленная для предельного возраста прохождения службы в армии, занижена. Также в Госдуме сообщили, что в российской армии существует большая проблема уклонистов.