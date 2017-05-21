На востоке Украины в районе Донецкого аэропорта возобновились боевые действия. Об этом 21 мая сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«На Донецком направлении боевые действия ведутся по всему фронту. Возобновились боевые действия в Донецком аэропорту», – отметил Мотузяник.

По его словам, в результате боевых действий по позициям Вооруженных сил Украины было выпущено около 110 мин и снарядов.

Пресс-центр штаба украинской военной операции на востоке Украины утром 21 мая сообщал, что за минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ранены семеро украинских военнослужащих.

В конце марта участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном перемирии в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, оно должно было начать действовать с 1 апреля. Однако обстрелы не прекратились, а стороны конфликта обвинили в этом друг друга.