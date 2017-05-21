В Симферополе новым главным архитектором стал специалист из Москвы

В Симферополе назначили нового главного архитектора города, им стала автор проекта госдачи в Форосе Ирина Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«Отбор на должность главного архитектора города проводился по достаточно серьезным критериям. Основные требования были связаны с пониманием генплана и наличием концептуальных решений по проблемным вопросам «Старого города». В Ирине Ивановой я увидел профессионала, человека творческого и знающего, который нам и нужен», – заявил российский глава Симферополя Геннадий Бахарев.

В ведомстве отметили, что раньше Ирина Иванова работала в Москве, а «основными ее работами в сфере архитектуры являются строительство государственного госпиталя в Сокольниках, столичный госпиталь Вишневского, резиденция Михаила Горбачева в Крыму и реконструкция астраханского Кремля».

В начале марта бывший главный архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов, которого подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку в ноябре 2016 года, восстановлен в должности по решению суда и вышел на работу. Но в течение дня Мавлютов написал заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

По сообщению российского главы администрации города Геннадия Бахарева, основной причиной увольнения Мавлютова стало то, что за время работы архитектора «для города ничего сделано не было».

В ответ Мавлютов, который до работы в Крыму был заместителем главы главного архитектора Москвы, заявил, что фактические власти полуострова саботировали все его начинания.