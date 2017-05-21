В России задержали протестующих против «Платона» дальнобойщиков

В подмосковном городе Химки 21 мая задержали дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон». Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», в полицию попали 12 человек, в том числе журналисты.

Полицейские эвакуируют автомобили, на которых приехали активисты.

С 15 апреля этого года в России введен дополнительный повышающий коэффициент в системе «Платон»: водителям придется доплачивать за каждый километр перевозок.

Российские дальнобойщики требуют отмены этих тарифов, поскольку они уже платят акциз на топливо, транспортный налог и налог на предпринимательскую деятельность.