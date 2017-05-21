В Литве начались военные учения НАТО

В литовском Каунасе в воскресенье 21 мая начались ежегодные учения НАТО в сфере коммуникативной устойчивости и систем связи «Крепкий кобальт-2017» (Steadfast Cobalt-2017). Как сообщает Министерство обороны Литвы, учения продлятся почти две недели, до 2 июня, в них принимают участие около 1200 военнослужащих из 40 различных подразделений 25 стран-членов НАТО.

В ходе учений будут оцениваться навыки коммуникационных единиц НАТО обеспечивать надлежащий обмен информацией и поддержания связи между силами быстрого реагирования НАТО, а также между объединенными штабами организации во всем мире.

Литва принимает «Крепкий кобальт» во второй раз. Предыдущие учения на территории Литвы прошли в 2014 году. Обучение в 2016 году проводились в Румынии.

Накануне на севере Польши и прилегающей акватории Балтийского моря стартовали крупнейшие в регионе учения НАТО Baltops-2017, в которых принимают участие более 40 военных кораблей из 14-ти стран.

После начала агрессии России против Украины НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе, размещая в странах Балтии и Польше четыре многонациональных батальона. Управлять миссией должны военные из США, Великобритании, Франции и Германии.