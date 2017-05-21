От сети отключился энергоблок Запорожской АЭС, причины устанавливают – «Энергоатом»

Государственное предприятие «Энергоатом», являющееся оператором атомных электростанций Украины, сообщило, что автоматика выключила из сети энергоблок № 1 Запорожской АЭС, и причины срабатывания автоматики еще устанавливаются.

В компании отметили, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, добавили в «Энергоатоме».

Неточные или неполные сообщения о состоянии украинских энергоблоков или просто необоснованные слухи иногда вызывают панику на фоне воспоминаний о катастрофе Чернобыльской АЭС 1986 года.