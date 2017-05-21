В Крыму опасаются резкого подъема уровня рек

В Крыму на 21 и 22 мая объявили штормовое предупреждение. Как сообщают в российском управлении МЧС Крыма, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в конце воскресенья и в течение понедельника на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 метров без достижения опасных отметок.

Крымчан просят соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи русла реки, соблюдать осторожность, не подходить непосредственно к потоку воды.

Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.